Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 4: Pobleme
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Die Chirurgen bekommen es mit einem kniffligen Fall zu tun: Sie müssten den gesamten Po einer jungen Frau amputieren, um ihn korrigieren zu können - doch eine solche Operation birgt erhebliche Risiken. In der Zwischenzeit helfen die Ärzte außerdem einer Mutter, die nach der Geburt ihrer Kinder Probleme mit stark herabhängenden Brüsten hat. Eine weitere Patientin kämpft nach mehreren Nasenkorrekturen mit ihrem Aussehen und einer großen Narbe mitten im Gesicht.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH