Verrutschtes Hinterteil und Schwanenhals

sixxStaffel 6Folge 5vom 24.12.2025
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Dr. Dubrow bekommt es heute gleich mit zwei Patientinnen zu tun, die Schwierigkeiten mit ihrem Hinterteil haben. Während eine der jungen Frauen große Probleme mit einem verrutschten Implantat hat, verfolgt die andere einen eigennützigen Plan. Dr. Nassif operiert währenddessen eine Frau, die sich nach einem Gesichtslifting für ihr Aussehen schämt und nun auf die Hilfe des erfahrenen Arztes hofft.

