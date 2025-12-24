Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Downsizing und eine neue Nase

sixxStaffel 6Folge 10vom 24.12.2025
Downsizing und eine neue Nase

Downsizing und eine neue NaseJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 10: Downsizing und eine neue Nase

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden von einer Patientin mit Barbie-Look kontaktiert. Diese empfindet ihre gemachten Brüste mittlerweile als zu schwer, weshalb sie sich eine kleinere Körbchengröße wünscht. Ein weitaus komplexerer Fall erwartet die Ärzte, als sie von einem Polizisten aufgesucht werden, der nach einer Nierenoperation mit einer gigantischen Beule an seinem Bauch zu kämpfen hat. Damit stellt er die beiden Ärzte vor eine ungeahnte Herausforderung ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen