Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 12: Tolle Tittis
42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Eine Patientin mit außergewöhnlich großen Brüsten kommt in die Praxis der Chirurgen. Nun möchte sie ihren Po an ihre Oberweite angleichen lassen. Dr. Dubrow befasst sich derweil mit einer anderen Frau. Diese hat Probleme mit ihrer linken Brust, die schlaff neben der anderen herunterhängt - was der Arzt richten möchte. Außerdem hat ein Patient von Dr. Nassif den Wunsch, seine Kinn-Implantate anpassen zu lassen, da ihm diese nicht symmetrisch genug sind.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH