Verrückt nach Dir

Nächste Woche, selbe Zeit

Nächste Woche, selbe Zeit

Verrückt nach Dir

Folge 13: Nächste Woche, selbe Zeit

23 Min.

Jamie und Paul müssen zwei Monate Trennung ertragen, weil Paul einen Film in Chicago drehen muss. Leider kann Paul nur zum Wochenende nach Hause kommen, wenn es das Wetter zulässt - und die ungeduldigen Schwiegereltern.

