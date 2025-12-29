Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 20
Folge 20: Krieg der Mütter

23 Min.

Paul und Jamie wollen nicht Partei ergreifen, als ihre Mütter sich in einer hitzigen Diskussion verheddern. Aber Jamies Schwester Lisa nutzt die Gelegenheit gerne, um beide Seiten gegeneinander auszuspielen, während Familienhund Murray so seine eigenen Probleme und Krisen hat ...

