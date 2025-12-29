Verrückt nach Dir
Folge 20: Krieg der Mütter
23 Min.
Paul und Jamie wollen nicht Partei ergreifen, als ihre Mütter sich in einer hitzigen Diskussion verheddern. Aber Jamies Schwester Lisa nutzt die Gelegenheit gerne, um beide Seiten gegeneinander auszuspielen, während Familienhund Murray so seine eigenen Probleme und Krisen hat ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH