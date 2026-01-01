Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 2Folge 15
Folge 15: Die totale Zukunft

23 Min.

Nach einer Demo investiert Paul in ein neues Unternehmen mit Ira, das ein virtuelles Reality-System herausbringt. Allerdings ohne Jamie zu konsultieren, die ganz ruhig auf sein Verhalten reagiert, sowohl real als auch in der Vorstellung ...

