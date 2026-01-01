Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachdem Jamie ihrem Chef die Meinung gesagt hat, hat sie ihren Job gekündigt. Doch der Mangel an Arbeit geht ihr schon bald auf die Nerven, und sie sucht sich ihre Beschäftigung fortan im Haushalt. Paul hingegen hat gar keinen Sinn für den Wahn seiner Frau, hat er doch ein wichtiges Filmprojekt am Laufen und kann sich nicht auf Jamie konzentrieren. Wie kann er ihr nur klarmachen, dass sie einen Gang runterschrauben muss?

