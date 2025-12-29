Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Liebesbriefe

Comedy TVStaffel 2Folge 19
Liebesbriefe

LiebesbriefeJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 19: Liebesbriefe

23 Min.

Jamie und Paul finden in ihrer Wohnung alte Briefe, die offenbar früheren Mietern ihrer Wohnung gehörten. Als sie darin herumschmökern, entrollt sich vor ihnen die Chronik einer romantischen Liebesgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg - dramatisch und leidenschaftlich. Und Jamie findet, dass es hier eine Menge Parallelen zu ihrer Beziehung mit Paul gibt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 4 Staffeln und Folgen