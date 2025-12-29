Verrückt nach Dir
Folge 19: Liebesbriefe
23 Min.
Jamie und Paul finden in ihrer Wohnung alte Briefe, die offenbar früheren Mietern ihrer Wohnung gehörten. Als sie darin herumschmökern, entrollt sich vor ihnen die Chronik einer romantischen Liebesgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg - dramatisch und leidenschaftlich. Und Jamie findet, dass es hier eine Menge Parallelen zu ihrer Beziehung mit Paul gibt ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH