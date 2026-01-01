Verrückt nach Dir
Folge 9: Alles kostenlos
23 Min.
Jamie und Paul verreisen mit Ira und Fran für ein Wochenende nach Atlantic City, wo Iras längst verflossene Ehefrau Marianne, die als Hostess in einem Casino arbeitet, für die vier das Wochenende organisiert. Aber Paul fühlt sich nicht sonderlich wohl mit den Erinnerungen, die er an Marianne hat, die Ira vor 20 Jahren verlassen hat ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH