Verrückt nach Dir

In letzter Sekunde

Comedy TVStaffel 2Folge 21
In letzter Sekunde

In letzter SekundeJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 21: In letzter Sekunde

22 Min.

Jamie will gerne an die Uni zurück, aber Paul hat vergessen, ihre Anmeldepapiere abzuschicken. Um es noch zu schaffen, stürzen sich alle ins Rennen um die Abgabefrist, finden sich aber mit völlig vertrackten Situationen konfrontiert - unter anderem einer pingeligen Französischlehrerin.

Verrückt nach Dir
Comedy TV
