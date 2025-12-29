Verrückt nach Dir
Folge 23: Schlafstörungen
23 Min.
Als sie sich für ein wichtiges Uni-Examen vorbereitet, kann Jamie nicht schlafen. Bei dem Versuch, seine Frau wieder einzulullen, machen Paul und Jamie stattdessen die ganze Nacht das Haus unsicher. Mit von der Partie ist auch ein Tango tanzender John Astin ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH