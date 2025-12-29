Verrückt nach Dir
Folge 12: Alpträume
23 Min.Ab 6
Die Buchmans feiern mit einem wilden Fest Pauls neuen Job beim Fernsehen. Doch schon in der Nacht wird Paul von seltsamen Träumen heimgesucht. Er macht das exotische Essen dafür verantwortlich. Bei dem Versuch weiterzuschlafen bekommt er wieder einen seltsamen Traum. Diesmal ist Jamie alarmiert - sie will herausfinden, worum es in dem Traum wirklich geht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH