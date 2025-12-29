Verrückt nach Dir
Folge 8: Lügen haben kurze Beine
23 Min.Ab 6
Paul und Jamie wollen ihren Freundeskreis erweitern - und Doug und Didi, ein Pärchen, das sie im Park kennengelernt haben, scheinen ideal zu den Buchmans zu passen. Leider müssen Jamie und Paul daraufhin Ira und Fran des Öfteren versetzen. Als auch noch ans Tageslicht kommt, dass Doug und Didi zwar verheiratet sind, allerdings nicht miteinander, kommen die Buchmans ins Grübeln - sind das wirklich die richtigen Freunde für die beiden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH