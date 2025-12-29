Verrückt nach Dir
Folge 3: Passen wir zusammen?
23 Min.Ab 6
Da sie auf den Bus warten müssen, vertreiben sich Jamie und Paul die Zeit mit einem Beziehungstest aus einem Magazin. Anhand der Fragen erinnern sie sich an vergangene Erlebnisse. Ernüchtert müssen sie feststellen, dass sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. Doch eigentlich ist ihnen das egal ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH