Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Silvester mal anders

Comedy TVStaffel 4Folge 9
Silvester mal anders

Silvester mal andersJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 9: Silvester mal anders

23 Min.Ab 6

Der Silvesterabend steht bevor, doch die Buchmans können nicht gemeinsam feiern. Paul muss zu einem Filmdreh an den Times Square und Jamie gemeinsam mit Fran zum Ball des Bürgermeisters. Fran allerdings möchte lieber mit ihrem Ex-Mann Mark ins neue Jahr feiern. Da kommt es ganz gelegen, dass sich der Ball als langweilige Veranstaltung entpuppt und die beiden die Feier vorzeitig verlassen können ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen