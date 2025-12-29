Verrückt nach Dir
Folge 19: Jamie will es wissen
23 Min.Ab 6
Trotz Pauls positiver Spermaprobe werden die Buchmans nicht schwanger. Nun muss also Jamie auf den Untersuchungsstuhl. Allerdings kollidiert der Termin im Krankenhaus mit einem wichtigen Termin in Pauls Firma. Cousin Ira gibt sich kurzerhand als Pauls Agent aus und nimmt die Schuld an einem Werbespot auf sich, damit Paul nochmal ungeschoren davonkommt. Jetzt steht also nur noch das Untersuchungsergebnis von Jamie aus, bevor der Tag ein glückliches Ende nimmt.
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH