Verrückt nach Dir
Folge 15: Alle hassen mich
23 Min.Ab 6
Paul kann es nicht fassen: Ira hat eine neue Freundin - die wunderschöne Sophia. Ausgerechnet jetzt macht Paul Ira fertig, redet ihm ein, dass er schon früher unbeliebt gewesen wäre. Ira knabbert ganz schön an seinem Selbstwertgefühl, denn kurz darauf erklärt ihm Sophia, dass alles aus sei ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH