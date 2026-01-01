Verrückt nach Dir
Folge 11: Jamies Erster
23 Min.Ab 6
Paul wird von Professor Nathan Twilley eingeladen, einen Vortrag an der Kunsthochschule zu halten. Da Jamie Twilley aus Studienzeiten kennt und ihm damals sehr nahe kam, sieht sich Paul gezwungen, Nathan zum Essen einzuladen. Der Professor ist allerdings eher skeptisch, denn er bemerkt die Feindseligkeiten Pauls. Als bei dem gemeinsamen Essen auch noch Ira hereinplatzt und sich nach Begräbnisformalitäten erkundigt, glaubt Twilley, sein letztes Stündlein habe geschlagen ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
6
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH