Verrückt nach Dir
Folge 19: Der Brand bei Riff's
23 Min.Ab 6
Ein Brand in ihrem Stammlokal Riff's bringt einiges zu Tage: Debbie und Joan merken, dass sie füreinander bestimmt sind, sie wollen heiraten. Ira hat der begriffsstutzigen Bedienung Ursula eingeredet, dass er ihr Leben gerettet habe - nun sind die beiden ein Paar. Nur Paul und Jamie sind sich über ihre Zukunft noch nicht im Klaren. Paul erwägt ernsthaft, das Angebot anzunehmen, an der Universität Edinburgh in Schottland zu unterrichten.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
6
