Verrückt nach Dir
Folge 12: Getrennte Flüge
22 Min.Ab 6
Jamie und Paul sind zu einer Hochzeit nach Los Angeles eingeladen. Tochter Mabel soll bei Pauls Eltern bleiben, sodass die Buchmans mal wieder Zeit zusammen verbringen können. Um der Gefahr vorzubeugen, dass ihr Baby bei einem Flugzeugabsturz Vollwaise werden könnte, fliegen die beiden getrennt. Als Burt jedoch erkrankt, sieht Paul sich gezwungen, Mabel mit nach L.A. zu nehmen - und nicht nur die Wolken sind grenzenlos, auch das Geschrei von Mabel.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH