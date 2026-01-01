Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehnsucht nach Mabel

Comedy TVStaffel 6Folge 14
Sehnsucht nach MabelJetzt kostenlos streamen

Folge 14: Sehnsucht nach Mabel

23 Min.Ab 6

Jamie und Paul treffen in einem Restaurant zufällig auf James und Mary, zwei Wahlkampfmanager, die den Präsidentschafts-Wahlkampf Bush/Clinton geleitet haben. Die beiden erinnern sich auch noch genau an Jamie und ihren Einsatz für Bürgermeisterkandidat Lance. Schnell engagieren sie die PR-Fachfrau für ihre neue Kampagne, doch schon bald merkt Jamie, wie sehr sie Tochter Mabel und ihre Mutterrolle vermisst ...

Comedy TV
