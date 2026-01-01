Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Der Muttertag

Comedy TVStaffel 6Folge 20
Der Muttertag

Der MuttertagJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 20: Der Muttertag

23 Min.Ab 6

Der Muttertag steht vor der Tür, und Paul kauft für seine Frau Pralinen und einen Schal. Doch Ira übertrumpft Paul mit seinem Geschenk bei weitem - eine neue Idee muss her. Bald fällt Paul allerdings auf, dass er das Geschenk für seine Mutter vergessen hat. Diese ist sowieso schon sauer darüber, dass sich plötzlich nur noch alles um Jamie dreht. Schnell muss eine Idee her, wie sie die Aufmerksamkeit wieder auf sich lenken kann.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen