Verrückt nach Dir
Folge 9: Gute Nacht, Mabel
23 Min.Ab 6
Jamie hat gelesen, dass es wichtig ist, Kleinkindern das eigenständige Einschlafen beizubringen. Gemeinsam mit Paul macht sie sich an die Umsetzung. Erst fünf, dann zehn und schließlich sogar 15 Minuten lang bleiben die Buchmans vor dem Schlafzimmer stehen und warten darauf, dass Mabel einschläft. Was allerdings nicht im Ratgeber stand: dass die Kinder herzzerreißend zu weinen beginnen. Eine Belastungsprobe für die beiden ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH