Comedy TVStaffel 6Folge 22
Folge 22: Nat und Arly

23 Min.Ab 6

Paul wundert sich darüber, dass er ständig müde ist und blaue Flecken hat. Er soll sich in einem Schlaflabor untersuchen lassen. Doch das Problem scheint nicht an Paul zu liegen. Jamie soll sich ebenfalls untersuchen lassen. Hundesitter Nat hat ein Auge auf die Babysitterin Arly geworfen, doch er ist zu schüchtern, um sie anzusprechen. Es dauert allerdings nicht lange, bis sich die beiden doch noch näherkommen ...

