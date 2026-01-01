Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 18vom 01.01.2026
In Pinellas County verschwindet Margo Delimon auf dem Weg zur Arbeit. Zunächst verdächtigt die Polizei deren Ehemann Bob, doch der Lügendetektortest bestätigt seine Unschuld. Die Ermittler erfahren, dass zur selben Zeit im nahen Umkreis noch drei weitere Frauen unter rätselhaften Umständen verschwunden sind. So viele kurz aufeinanderfolgende Vermisstenfälle können kein Zufall sein und schon bald ist klar, dass ein brutaler Serienmörder sein Unwesen in Florida treibt ...

