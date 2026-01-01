Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 6: Tödliche Eifersucht
40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Am 20. Februar 1993 macht ein Spaziergänger im Fairmont Park in Philadelphia eine grausame Entdeckung: Er findet eine weibliche Leiche mit sechs Einschusslöchern. Das Opfer ist Shilie Turner, eine 17-jährige Schülerin und erfolgreiche Athletin. Die Polizei befragt das engste Umfeld des Opfers, doch die Ermittlungen verlaufen zäh und bleiben ergebnislos, bis sich auf der Beerdigung von Shilie eine Person sehr merkwürdig verhält ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH