Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 7: Das Skelett im Wald
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
In der Kleinstadt Coaldale in Pennsylvania verschwindet im Januar 2014 der 24-jährige Corey Samuels. In der Nacht zuvor war er mit seinen beiden Freunden Stanley Kralik und Oliver Trizarri im Wald zu einer Party unterwegs. Bei der Vernehmung sagen die beiden aus, dass es auf dem Weg zwischen ihnen und Corey zum Streit kam und sie deshalb ohne Corey zurück in die Stadt gegangen sind. Sagen Oliver und Stanley die Wahrheit oder ist in der Nacht doch etwas Schlimmeres passiert?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH