Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 2: Mord aus Habgier
40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Am 15. Juni 2015 verschwindet der Ingenieur und Bauunternehmer Sid Cranston in Kingman, Arizona. Sein Bruder Chris und Sids guter Freund Al Blanco machen sich gemeinsam mit der Polizei auf die Suche nach ihm. Doch die Ermittlungen geraten ins Stocken und auch eine groß angelegte Suchaktion bringt kein Ergebnis. Sieben Monate nach Sids Verschwinden erhält Chris einen merkwürdigen Anruf - bringt er endlich die Wahrheit ans Licht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH