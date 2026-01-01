Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 01.01.2026
Ein Spaziergänger findet in den Hollywood Hills einen Fuß. Als die Ermittler am Fundort eintreffen, gelingt es ihnen, die komplette Leiche zu bergen. Die Tote ist die 16-jährige Suzanne Thomas, die seit ein paar Tagen vermisst wird. Die Polizei findet schließlich heraus, dass sie zuletzt mit Charles Anderson, einem vorbestraften Sexualstraftäter, in dessen Auto gesehen wurde und trotzdem liegt noch jede Menge Arbeit vor den Beamten.

