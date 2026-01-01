Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Clown des Horrors

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 01.01.2026
Der Clown des Horrors

Der Clown des HorrorsJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 4: Der Clown des Horrors

40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In Harrison findet ein Bauarbeiter beim Ausheben einer Grube einen Schädel. Als die Ermittler am Fundort eintreffen, sichern sie das Grundstück und stoßen auf ein Grab mit mehreren Knochen. Schließlich können sie 60% eines menschlichen Skeletts bergen. Die Nachricht über den Sensationsfund verbreitet sich rasend schnell. Doch wer ist der oder die Tote? Für die Lösung des Falls muss die Polizei weit in die Vergangenheit reisen ...

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

