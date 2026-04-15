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Viper

Der Tarot-Killer

BetaStaffel 1Folge 10vom 15.04.2026
Der Tarot-Killer

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Folge 10: Der Tarot-Killer

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Die Bewohner der Stadt sind in Aufruhr, da es bereits mehrere mysteriöse Morde gegeben hat, die immer nach dem gleichen Schema abzulaufen scheinen. Alle Opfer sind Mitglieder des Syndikats, und neben jeder Leiche findet man eine halbierte Tarot-Karte. Der Verdacht fällt auf Lieutenant Sally Gerraro, doch zum Glück steht sie nicht allein da. Sallys Freund setzt alles daran, sie von den Verdächtigungen zu befreien und den wahren Schuldigen zu finden - koste es, was es wolle ...

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