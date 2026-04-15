Viper
Folge 10: Der Tarot-Killer
47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Die Bewohner der Stadt sind in Aufruhr, da es bereits mehrere mysteriöse Morde gegeben hat, die immer nach dem gleichen Schema abzulaufen scheinen. Alle Opfer sind Mitglieder des Syndikats, und neben jeder Leiche findet man eine halbierte Tarot-Karte. Der Verdacht fällt auf Lieutenant Sally Gerraro, doch zum Glück steht sie nicht allein da. Sallys Freund setzt alles daran, sie von den Verdächtigungen zu befreien und den wahren Schuldigen zu finden - koste es, was es wolle ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film