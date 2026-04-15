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Viper

Herzdame

BetaStaffel 1Folge 11vom 15.04.2026
Herzdame

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Viper

Folge 11: Herzdame

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der schwerkranken Kim, einer Klassenkameradin von Julians Tochter Ronnie, muss ein künstliches Herz eingesetzt werden. Nach bangem Warten ist es so weit - doch dann wird das Kunstherz kurz vor der geplanten Operation gestohlen. Das Viper-Team findet heraus, dass die skrupellose Sylvia Ehrengraf das Organ an einen herzkranken Milliardär verkaufen will - für 14 Millionen Dollar. Joe versucht natürlich alles, um das Herz, ohne das Kim keine Chance hat, zurückzuholen.

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