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Viper

Der Racheengel

BetaStaffel 1Folge 3vom 15.04.2026
Der Racheengel

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Viper

Folge 3: Der Racheengel

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Alec Conner, der Mörder von Joes Freundin Elizabeth, wird aus dem Gefängnis entlassen. Erneut erhält er vom Syndikat den Auftrag, die Viper zu stehlen. Conner beginnt ein Verhältnis mit Anna, einer Mitarbeiterin von Julian. Zwar hat Joe schon einen Verdacht, trotzdem nimmt er Anna mit ins Hauptquartier. Das erweist sich als schwerer Fehler: Anna verrät dem Syndikat mithilfe eines Peilsenders, wo sich der geheime Treffpunkt von Joe, Julian und Frankie befindet.

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