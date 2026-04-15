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Viper

Ein gefährlicher Freund

BetaStaffel 1Folge 2vom 15.04.2026
Ein gefährlicher Freund

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Folge 2: Ein gefährlicher Freund

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der Wissenschaftler Dr. Samuels hat Joe einen bioelektrischen Leiter ins Gehirn implantiert, über den er jederzeit Kontakt mit Joe aufnehmen kann. Nun soll Joe für Samuels in eine Firma einbrechen und ein neuartiges und hochgefährliches Gerät stehlen. Mit diesem Gerät kann das Gedächtnis von Menschen manipuliert werden. Joe nimmt den Auftrag an - und wird in eine Auseinandersetzung mit Tim, einem früheren Freund, verwickelt. Tim will Joe wieder für die Unterwelt gewinnen.

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