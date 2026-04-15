Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Das Biest

BetaStaffel 1Folge 12vom 15.04.2026
Das Biest

Das BiestJetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 12: Das Biest

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Auf den ersten durch demokratische Wahlen an die Macht gelangten Staatschef Karpasiens, Valent Lesko, wird ein Attentat verübt. Lesko kommt um, und seine Tochter Katya übernimmt vorübergehend seine Aufgaben. Als sie zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in die USA reisen muss, ist das Viper-Team für ihre Sicherheit verantwortlich. Katya ist dem persönlichen Schutz Joe Astors unterstellt - doch sie nimmt seine Ratschläge nicht ernst und begibt sich dadurch in Lebensgefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 4 Staffeln und Folgen