Viper
Folge 12: Das Biest
47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Auf den ersten durch demokratische Wahlen an die Macht gelangten Staatschef Karpasiens, Valent Lesko, wird ein Attentat verübt. Lesko kommt um, und seine Tochter Katya übernimmt vorübergehend seine Aufgaben. Als sie zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in die USA reisen muss, ist das Viper-Team für ihre Sicherheit verantwortlich. Katya ist dem persönlichen Schutz Joe Astors unterstellt - doch sie nimmt seine Ratschläge nicht ernst und begibt sich dadurch in Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film