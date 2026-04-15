Viper
Folge 5: Die Kampfmaschine
48 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Das Syndikat will die Viper endgültig ausschalten - und zwar mithilfe eines militärischen Kampffahrzeugs. Doch dazu muss der Panzerwagen erst noch etwas aufgerüstet werden. Die Gangster entführen Julian Wilkes, der gezwungen wird, das Fahrzeug mit einem hochmodernen elektronischen Bordsystem auszustatten. Zwar gelingt es Julian, Joe eine Nachricht zukommen zu lassen. Doch das hilft alles nichts: Schon bald steht Joe in seiner Viper dem hochgerüsteten Kampfwagen gegenüber.
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film