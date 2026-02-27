Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Wo ist Baby Mia?

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 27.02.2026
Wo ist Baby Mia?

Wo ist Baby Mia?Jetzt kostenlos streamen

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 10: Wo ist Baby Mia?

23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

März 2024: Am Rhein bei Hockenheim wird die verkohlte Leiche der jungen Mutter Rita R. entdeckt. Ihr fünf Wochen altes Baby Mia und die Großmutter sind verschwunden. Die Ermittlungen führen zu einem Ehepaar, das heimlich ein fremdes Kind als eigenes anmeldet. Im Haus finden Polizisten belastende Spuren. Schnell wird klar: Hinter dem Verschwinden steckt kein Zufall – sondern ein eiskalt geplanter Doppelmord.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Kabel Eins
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Alle 1 Staffeln und Folgen