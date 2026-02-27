Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 10: Wo ist Baby Mia?
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
März 2024: Am Rhein bei Hockenheim wird die verkohlte Leiche der jungen Mutter Rita R. entdeckt. Ihr fünf Wochen altes Baby Mia und die Großmutter sind verschwunden. Die Ermittlungen führen zu einem Ehepaar, das heimlich ein fremdes Kind als eigenes anmeldet. Im Haus finden Polizisten belastende Spuren. Schnell wird klar: Hinter dem Verschwinden steckt kein Zufall – sondern ein eiskalt geplanter Doppelmord.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
