Doppelmord und ein abgekartetes SpielJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 7: Doppelmord und ein abgekartetes Spiel
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Ein Ehepaar findet die Eltern des Mannes ermordet in ihrem Haus auf. Beide wurden auf brutalste Art mit mehreren Messerstichen getötet. Es gibt keine Einbruchspuren, noch fehlen Wertsachen. Einzig der Haustürschlüssel wird im Blumenbeet gefunden, als ob er absichtlich dort platziert worden wäre. Kannten die Opfer ihren Mörder? Und wer würde vom Tod des Paares profitieren? Der Sohn Bernd S. und seine Ehefrau Henrike geraten in Verdacht.
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins