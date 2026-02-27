Mörderischer MilchshakeJetzt kostenlos streamen
Königsbrunn bei Augsburg, 2007: Peter E. bricht nach einem Besuch bei seiner Ex-Frau plötzlich zusammen. Vier Tage später ist er tot. Ärzte vermuten zunächst natürliche Ursachen – doch Freunde zweifeln. Eine Blutuntersuchung bringt die Wahrheit ans Licht: eine tödliche Mischung aus Narkose- und Schlafmitteln. Die Spur führt zu seiner Ex-Frau Tanja E. und zu ihrem früheren Liebhaber. Beide hatten Zugang zu den Medikamenten. War es Eifersucht, Habgier oder ein perfider Plan?
