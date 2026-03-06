Ehefrau, Mutter, Mörderin?Jetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 11: Ehefrau, Mutter, Mörderin?
Plötzlich alleinerziehend mit fünf Kindern! Eine Frau verliert ihren Mann während eines Brandes. Der Vater der Kinder hätte eigentlich in einer Spielehalle sein sollen. Doch als die Feuerwehr anrückt, finden die Einsatzkräfte einen regungslosen Körper in der Wohnung von Christina T. vor. Ihr Ehemann wird sofort ins Krankenhaus gebracht und verstirbt kurz darauf. Die zuvor so gelassene Mutter ist nun ganz verzweifelt. Wie soll sie das den fünf gemeinsamen Kindern erklären?
