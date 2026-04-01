Von der Elbe hinaus in die WeltJetzt kostenlos streamen
WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 01.04.2026: Von der Elbe hinaus in die Welt
42 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Am 1. Juli 1946 explodiert im Pazifik eine Atombombe und markiert damit eine Zeitenwende: Der Zweite Weltkrieg endet, der Kalte Krieg beginnt. Zeitgleich wird Stefan Aust an der Elbe geboren. Er wächst in der Nachkriegszeit auf und gerät nach dem Abitur mitten in die beginnende 68er-Revolte. Der Journalist erzählt von historischen Ereignissen, die seine Generation geprägt haben, und von persönlichen Begegnungen.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12