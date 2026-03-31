WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 31.03.2026: Die letzten Tage der DDR
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Diese Folge konzentriert sich auf kleine, aber aufschlussreiche Begebenheiten am Rande der Geschichte, gesammelt von Stefan Aust und seinem Team. Sie zeigen das Ende der DDR: kuriose Szenen wie die letzten Verkehrskontrollen der Volkspolizei, erschütternde Einblicke in DDR-Gefängnisse und bedeutende Momente wie den Abzug sowjetischer Truppen. Ein Interview mit Wladimir Putin, damals Vizebürgermeister in St. Petersburg, thematisiert Versorgungsprobleme, während DDR-Bürger die neue Hymne einüben.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12