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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Wendezeit

WELTFolge vom 30.03.2026
Wendezeit

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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Folge vom 30.03.2026: Wendezeit

47 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

1988 erhielt Stefan Aust die Chance seines Lebens: „Der Spiegel“ bot ihm an, eine eigene Magazinsendung zu produzieren. Während des Falls der Berliner Mauer berichtete das „Spiegel TV“-Team live. Außerdem dokumentierten sie Schlüsselmomente wie die Reise der Botschaftsflüchtlinge aus Prag in die BRD und den Besuch von Michail Gorbatschow in Berlin.

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