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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Die rebellische Generation

WELTFolge vom 01.04.2026
Die rebellische Generation

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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Folge vom 01.04.2026: Die rebellische Generation

44 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Für Stefan Aust beginnt die Zeit der Revolte an einem altsprachlichen Gymnasium in Stade. Dort übernimmt er das Layout und die Anzeigenakquise für eine kritische Schülerzeitung und sichert der kleinen Redaktion damit Unabhängigkeit. Nach seinem Abitur wird er von der Zeitschrift „konkret‘“ angeworben. Aust erlebt so die 68er-Bewegung hautnah mit, von Anfangsprotesten bis zur Eskalation der Gewalt, einschließlich des Attentats auf Rudi Dutschke.

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