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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Die Abwicklung der DDR

WELTFolge vom 31.03.2026
Die Abwicklung der DDR

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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Folge vom 31.03.2026: Die Abwicklung der DDR

53 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

In der Wendezeit dokumentierte „Spiegel TV“ historische Momente des DDR-Endes. Reporter wie Stefan Aust hielten den Mauerfall und den Einbruch in ehemalige Stasi-Behörden fest. Aust verbrachte viel Zeit im Schneideraum, um die Fülle des Materials zu sichten. Sie enthüllten auch Stasi-Spitzel wie Lothar de Maizière. Neben bewegenden Geschichten kamen aber auch dunkle Kapitel ans Licht, wie die Sammlung von Geruchsproben der Bürger durch die Stasi.

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