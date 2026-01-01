Das Rapier der MusketiereJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 10: Das Rapier der Musketiere
38 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute kommen Fans der Drei Musketiere auf ihre Kosten, denn die Kandidaten fertigen ein Rapier aus der Zeit um 1590 an.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC