Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 19: Familien-Spezial
38 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Zwei Familien treten in den Wettkampf der Waffenschmiede. Die jeweiligen Finalisten müssen ein Schwert schmieden, das im Film "Die Braut des Prinzen" zu sehen ist. Wer wird die Familienehre aufrechterhalten und ein saftiges Preisgeld mit nach Hause bringen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC