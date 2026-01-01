Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familien-Spezial

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 19vom 12.01.2026
Folge 19: Familien-Spezial

38 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Zwei Familien treten in den Wettkampf der Waffenschmiede. Die jeweiligen Finalisten müssen ein Schwert schmieden, das im Film "Die Braut des Prinzen" zu sehen ist. Wer wird die Familienehre aufrechterhalten und ein saftiges Preisgeld mit nach Hause bringen?

