Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 16: El Cids Tizona
37 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein Schwert namens Tizona, mit dem der Spanier "El Cid" gegen die Mauren kämpfte.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC