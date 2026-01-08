Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 13: Das Boa-Kurzschwert
38 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein Boa-Kurzschwert, das aus Zentralafrika stammt.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC